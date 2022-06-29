  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı!
Dünya

Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı!

Almanya'da geçtiğimiz ay yüzde 8,7 olarak açıklanan enflasyon, Haziran ayında yüzde 8,2'ye geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 16:46:00 -
Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı!

Almanya’da enflasyon, hanehalkları ve işletmelerin üstündeki fiyat artışı baskısını hafifletmek için getirilen geçici hükümet önlemlerinin etkisiyle düştü.

Mayıs tüketici enflasyonu, hükümetin düşük benzin vergisi ve toplu ulaşımda indirim yapılmasıyla Haziran'da yüzde 8.2’ye geriledi. Mayıs'ta enflasyon yüzde 8.7 olarak gerçekleşmişti.

Bloomberg anketinde haziran enflasyonunun yüzde 8.8 olması bekleniyordu.

Berenberg ekonomisti Salomon Fielder’a göre Almanya’da enflasyondaki düşüş, elektrik fiyatlarındaki yenilenebilir enerji vergisinin ortadan kaldırılmasıyla sürebilir. Fielder yine de çekirdek göstergelerdeki fiyat baskısının yüksek kalmasını bekliyor.

Açıklanan rakam Almanya için rahatlatıcı olsa da Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz'da faiz artırım kararını değiştirmesi beklenmiyor.

İspanya'da bugün açıklanan veriye göre enflasyon çift haneye ulaşmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23