Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı!

Almanya’da enflasyon, hanehalkları ve işletmelerin üstündeki fiyat artışı baskısını hafifletmek için getirilen geçici hükümet önlemlerinin etkisiyle düştü.



Mayıs tüketici enflasyonu, hükümetin düşük benzin vergisi ve toplu ulaşımda indirim yapılmasıyla Haziran'da yüzde 8.2’ye geriledi. Mayıs'ta enflasyon yüzde 8.7 olarak gerçekleşmişti.

Bloomberg anketinde haziran enflasyonunun yüzde 8.8 olması bekleniyordu.

Berenberg ekonomisti Salomon Fielder’a göre Almanya’da enflasyondaki düşüş, elektrik fiyatlarındaki yenilenebilir enerji vergisinin ortadan kaldırılmasıyla sürebilir. Fielder yine de çekirdek göstergelerdeki fiyat baskısının yüksek kalmasını bekliyor.

Açıklanan rakam Almanya için rahatlatıcı olsa da Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz'da faiz artırım kararını değiştirmesi beklenmiyor.

İspanya'da bugün açıklanan veriye göre enflasyon çift haneye ulaşmıştı.