Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 2,3 arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın kasım ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da enflasyon, bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Ekim’de artış yüzde 2,5 olmuştu.

Yıllık enflasyon ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde devam etti.

Ülkede, enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın, 0,1'lik artış gösterdi. Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE kasımda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,2 yükseldi.

Yıllık enflasyonun yükselmesinde, enerji fiyatlarının yüzde 9,3, gıda fiyatlarının 1,4, kira fiyatlarının 1,5 ve hizmetlere yönelik maliyetlerin yüzde 1,5 artması etkili oldu.

Bu arada, kasım ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Aralık’ta yayımlanacak.



ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski Almanya kasım ayı enflasyonuna yönelik yatırımcılar için yazdığı notta, petrol fiyatlarında gözlenen keskin düşüşe rağmen, ülkenin manşet enflasyonunun hala yüksek olduğu ve art arda yedi aydır ECB’nin hedefinin üzerinde geldiğini belirtti.

Bugünkü enflasyon verileriyle birlikte, ülkede bu yıl 2012'den beri en yüksek yıllık enflasyona sahip olunan yıl olacağına işaret eden Brzeski, “Ancak, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının, Alman hanehalkını etkilemesiyle, enflasyon gelecek yılın ilk aylarında yüzde 2’nin altına düşmesi gerekiyor.”ifadesini kullandı.