  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TB2 SİHA'ya eklenen özellik sonrası İran hemen yeni silahını dünyaya duyurdu! Türkiye'ye karşı ilginç hamle

Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak'ta toplandı: Siyonist İsrail’e lanet yağdırdılar

Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Alt sınır 200 bin dolara yükseltilmişti! Yabancılar konut almaya devam ediyor mu?

ATAK helikopteri ve Kızılelma'yı gözlerine kestirdiler: ABD ve Rusya pahalı, daha ucuza Türkiye'den alalım

Damada tam 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı: Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yunanistan'dan akın ettiler

İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’

Almanya'dan dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye iddiası: ABD buna izin vermedi
Dünya Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Konut satışı, inşaatında seviye resmen belli oldu!
Dünya

Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Konut satışı, inşaatında seviye resmen belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 17:12:00 - 2023-10-23 17:30:57
Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Konut satışı, inşaatında seviye resmen belli oldu!

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme nedenleriyle Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi. günde ortalama ne kadar konut satın alıyor. Rakamlara ilişkin detayları belli oldu.

Ifo, şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Alman şirketlerin yüzde 29,2'si, bankaların kredi verme konusunda isteksiz olduğunu belirtti. Söz konusu oran haziran ayında yüzde 21,3 olarak kayıtlara geçmişti.

Ifo açıklamasında, krediye yönelik şirketlerin şikayetlerinin veri toplama metodunun değiştirildiği 2017'den itibaren yüzde 30 ile Aralık 2022'de en yüksek seviyede gerçekleştiği hatırlatıldı.

Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 31,5'i, bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirdi. Bu oran haziranda yüzde 21,8'di.

Sanayi şirketlerinde ise bu oran yüzde 20,7'den yüzde 27,7'ye yükseldi.

Konut inşaatında söz konusu oran yüzde 35 seviyesinde gerçekleşirken, perakende sektöründe şirketlerin krediye yönelik şikayetleri yüzde 20,5'ten yüzde 28,2'ye çıktı.
Ifo'nun raporunda, "Birçok perakendeci için müşterilerin harcama isteksizliği nedeniyle ekonomik durum hala zor. Bu aynı zamanda kredi koşullarına da yansıyor." ifadeleri kullanıldı.

"EKONOMİ ZAYIFLADIĞINDA ŞİRKETLERİN KREDİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DAHA FAZLASINI SAĞLAMASI GEREKİYOR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak artırıyor ve kredi verme konusunda giderek daha isteksiz davranıyor. Ekonomi zayıfladığında şirketlerin kredi güvenliği konusunda da daha fazlasını sağlaması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

ECB, enflasyon oranını yüzde 2 hedef değerine getirmek için 2022 yazından bu yana ana faiz oranını rekor bir hızla sıfırdan şu andaki yüzde 4,5'e yükseltti.

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3'e gerilemişti. Gerilemeye rağmen, enflasyon oranının ECB'nin hedefinin iki katından daha yüksek olması dikkati çekiyor.

Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme gösterememişti.

 

Ömer Bolat, Türkiye 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer alacak diyerek paylaştı! İşte o açıklama
Ömer Bolat, Türkiye 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer alacak diyerek paylaştı! İşte o açıklama

Ekonomi

Ömer Bolat, Türkiye 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer alacak diyerek paylaştı! İşte o açıklama

Batarya tarihinde çığır açan yeni buluş: 5 kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar! Bomba gelişme
Batarya tarihinde çığır açan yeni buluş: 5 kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar! Bomba gelişme

Teknoloji

Batarya tarihinde çığır açan yeni buluş: 5 kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar! Bomba gelişme

Türkiye'den yenilenebilir enerjide dev adım: yüzde 40 ile, güneş ısısıyla 'temiz' hidrojen yakıtı! Tamamen daha iyi
Türkiye'den yenilenebilir enerjide dev adım: yüzde 40 ile, güneş ısısıyla 'temiz' hidrojen yakıtı! Tamamen daha iyi

Ekonomi

Türkiye'den yenilenebilir enerjide dev adım: yüzde 40 ile, güneş ısısıyla 'temiz' hidrojen yakıtı! Tamamen daha iyi

Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...
Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

Kültür - Sanat

Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

Apple sessizliğini bozdu: yeni eklenen özellik ile rakiplerine karşı hamle! Yapay zeka ile sektöre giriş yapacak
Apple sessizliğini bozdu: yeni eklenen özellik ile rakiplerine karşı hamle! Yapay zeka ile sektöre giriş yapacak

Teknoloji

Apple sessizliğini bozdu: yeni eklenen özellik ile rakiplerine karşı hamle! Yapay zeka ile sektöre giriş yapacak

Danimarkalılar Türkiye'ye yeni yatırım yapacak! Zirveye yakın olmak için geliyor: Türkiye için o tarihte, harekete geçtiler
Danimarkalılar Türkiye'ye yeni yatırım yapacak! Zirveye yakın olmak için geliyor: Türkiye için o tarihte, harekete geçtiler

Ekonomi

Danimarkalılar Türkiye'ye yeni yatırım yapacak! Zirveye yakın olmak için geliyor: Türkiye için o tarihte, harekete geçtiler

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23