Almanya'da ekonomik kriz kapıda! Konut satışı, inşaatında seviye resmen belli oldu!
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme nedenleriyle Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi. günde ortalama ne kadar konut satın alıyor. Rakamlara ilişkin detayları belli oldu.
Ifo, şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Alman şirketlerin yüzde 29,2'si, bankaların kredi verme konusunda isteksiz olduğunu belirtti. Söz konusu oran haziran ayında yüzde 21,3 olarak kayıtlara geçmişti.
Ifo açıklamasında, krediye yönelik şirketlerin şikayetlerinin veri toplama metodunun değiştirildiği 2017'den itibaren yüzde 30 ile Aralık 2022'de en yüksek seviyede gerçekleştiği hatırlatıldı.
Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 31,5'i, bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirdi. Bu oran haziranda yüzde 21,8'di.
Sanayi şirketlerinde ise bu oran yüzde 20,7'den yüzde 27,7'ye yükseldi.
Konut inşaatında söz konusu oran yüzde 35 seviyesinde gerçekleşirken, perakende sektöründe şirketlerin krediye yönelik şikayetleri yüzde 20,5'ten yüzde 28,2'ye çıktı.
Ifo'nun raporunda, "Birçok perakendeci için müşterilerin harcama isteksizliği nedeniyle ekonomik durum hala zor. Bu aynı zamanda kredi koşullarına da yansıyor." ifadeleri kullanıldı.
"EKONOMİ ZAYIFLADIĞINDA ŞİRKETLERİN KREDİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DAHA FAZLASINI SAĞLAMASI GEREKİYOR"
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Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak artırıyor ve kredi verme konusunda giderek daha isteksiz davranıyor. Ekonomi zayıfladığında şirketlerin kredi güvenliği konusunda da daha fazlasını sağlaması gerekiyor." açıklamasında bulundu.
Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.
ECB, enflasyon oranını yüzde 2 hedef değerine getirmek için 2022 yazından bu yana ana faiz oranını rekor bir hızla sıfırdan şu andaki yüzde 4,5'e yükseltti.
Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3'e gerilemişti. Gerilemeye rağmen, enflasyon oranının ECB'nin hedefinin iki katından daha yüksek olması dikkati çekiyor.
Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme gösterememişti.
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