  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Vahşet! Kocasından intikam almak için çocuğunu öldürdü
İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi
Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e gönderme
Nepal'de şiddetli yağış sele neden oldu
Dünya Almanya'da düşen uçakta intihar şüphesi!
Dünya

Almanya'da düşen uçakta intihar şüphesi!

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında küçük uçak düştü. Uçağın pilotunun cansız bedenine ulaşılırken kazanın intihar olabileceği düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 19:31:00 -
Almanya'da düşen uçakta intihar şüphesi!

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin intihar olabileceği üzerinden duruluyor.

Pilotun cansız bedenine ulaşıldı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Sigen kenti yakınlarında sabah saatlerinde küçük bir uçak düştü. Ormanlık alana düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi. Kurtarma ekipleri, pilotun cansız bedenini kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzakta buldu.

İntihar üzerinde duruluyor

Siegen polisi tarafından yapılan açıklamada, kazada teknik bir kusur ve insan hatası olmadığı belirtildi. Müfettişler, kaza mahallinde yapılan inceleme sonrasında olayın intihar olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Söz konusu uçağın sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu nedenle Federal Uçak Kaza Soruşturma Bürosu'ndan uzmanların uçak üzerinde araştırma başlattığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay