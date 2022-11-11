Almanya'da dönere yüksek zam! Tüketici tepkili...

Ekmek arası döner fiyatlarının 7.5 euro ile en fazla arttığı kentlerden olan Frankfurt'ta bazı dönerciler döneri 10 euroya satmaya başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre fiyat yükselten TonBul Hacıbaba Döner'in sahibi Uğur Yumuşakbaş, "Maalesef bu durumdan biz de hoşnut değiliz, ancak et ve hammadde maliyetlerimiz çok arttı. Zamma mecbur kaldık" dedi.

Almanya'da en popüler fastfood ürünlerinden biri haline gelen dönerdeki bu fiyat artışı, tüketicilerin tepkisine sebep oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum." demişti.