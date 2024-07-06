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Sosyal Medya Almanya'da dikkat çeken görüntü
Sosyal Medya

Almanya'da dikkat çeken görüntü

Yeniakit Publisher
2024-07-06 08:26:00 -

Euro 2024’te bozkurt işaretine verilen ceza gurbetçi vatandaşları kızdırdı.

Almanya’da bir Türk vatandaşını dev bir Türk bayrağıyla sokaklara çıkarak koşturdu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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