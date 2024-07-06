Almanya'da dikkat çeken görüntü
Euro 2024’te bozkurt işaretine verilen ceza gurbetçi vatandaşları kızdırdı.
Almanya’da bir Türk vatandaşını dev bir Türk bayrağıyla sokaklara çıkarak koşturdu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Euro 2024’te bozkurt işaretine verilen ceza gurbetçi vatandaşları kızdırdı.
Almanya’da bir Türk vatandaşını dev bir Türk bayrağıyla sokaklara çıkarak koşturdu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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