Almanya'da dev şirketler peş peşe iflas etti: Tüm şubeler kapandı, binlerce çalışan işsiz kaldı! Artış devam ediyor

Almanya'da şirket iflaslarında bir yıl önce başlayan artış sürüyor. Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre temmuz ayında şirket iflasları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 oranında arttı. Haziran ayında ise iflaslardaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da şirket iflaslarına dair sayılar ancak ilgili mahkemenin iflas kararından sonra istatistiklere geçiyor. Dolayısıyla açıklanan sayıların tahminen üç ay önce yapılan iflas başvurularını yansıttığı belirtiliyor.

MART AYINDA DA YÜZDE 19 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Almanya'da şirket iflaslarındaki artış trendi Ağustos 2022'de başlamıştı. Kesinleşen rakamlara göre Mayıs 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 1478 şirket resmen iflas etti. Mahkemeler alacaklıların müflis şirketlerden talep ettiği miktarın 4 milyar euro olduğunu kaydetti.

En çok iflas, ulaşım ve depolama sektörlerinde kayda geçerken, bunları taşeron şirketlerin yerine getirdiği ekonomik çeşitli hizmet branşlarının takip ettiği bildirildi. En az iflas bildiriminin ise enerji tedariki branşından geldiği kaydedildi.

Almanya'da koronavirüs pandemisi döneminde şirketlere hem devlet yardımları yapılmış hem de şirketlerin iflas bildirimi yükümlülüğü geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Dolayısıyla son yıllarda iflas sayıları, pandemi ve enerji krizine rağmen oldukça düşük seviyede kalmıştı. Uzmanlar o nedenle bu yıl içinde iflas sayılarında bir yükseliş olacağını öngörüyor. (DW Türkçe)

ÖNE ÇIKAN VİDEO