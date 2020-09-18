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Aktüel Almanya'da "Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı" projesi başlatıldı
Aktüel

Almanya'da "Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı" projesi başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:24:27 -
Almanya'da "Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı" projesi başlatıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde (KUBİ), "Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı" başlığıyla ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı "Göçmen Kuruluşları Ağı Projesi" başlatıldı.

Kentte göçmenlere yönelik kültürel ve eğitim çalışmaları yürüten Kültür ve Eğitim Derneğinin (KUBİ) başlattığı projenin kamuoyuna tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıya Frankfurt Entegrasyon ve Eğitim Encümeni Sylvia Weber katıldı.

Weber, burada yaptığı konuşmada, ırkçılık ve ayrımcılığın günümüz toplumunda yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleye değinen Weber, "Irkçılığa ve aşırı sağa karşı mücadeleyi yapısal çalışmalarla yürütmeliyiz." dedi.

Frankfurt Büyükşehir Belediyesinin yanısıra Hessen Eyalet Hükümetince desteklenen projenin, siyaset, kültür ve bilim dünyasından uzman isimlerin yer aldığı bir "Danışma Kurulu" tarafından kararlaştırılan etkinlikler ve yayınlar eşliğinde sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

"Hessen - Demokrasi İçin Aktif ve Aşırılığa Karşı" programı içinde yer alan proje kapsamında, göçmen örgütleriyle birlikte ırkçılığa, antisemitizm, İslamofobi ve ayrımcılığa karşı katılım, eşit paylaşım, daha fazla demokrasinin gerçekleşmesi, yaşanabilmesi için kapsamlı etkinlikler ve eğitim programı düzenleneceği belirtildi.

Projeyle Frankfurt ve Rhein-Main Bölgesi'nde sayısı binden fazla olduğu tahmin edilen göçmen dernekleri ve kuruluşlarının, kurumsal olarak birbirleri, kent ve ilçelerdeki mevcut kurum ve kuruluşlarla ağ oluşturmaları amaçlanıyor.


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