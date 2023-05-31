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Dünya Almanya’da da ırkçılar! Türkiye’de depremzedelere hakaret edenler yalnız değil
Dünya

Almanya’da da ırkçılar! Türkiye’de depremzedelere hakaret edenler yalnız değil

Yeniakit Publisher
2023-05-31 19:45:00 - 2023-05-31 19:53:14
Almanya’da da ırkçılar! Türkiye’de depremzedelere hakaret edenler yalnız değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedeleri hedef alan insanlıktan nasibini almamışları aratmayan çirkinlik Almanya'da da hortladı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkması ve Almanya'dan yüksek bir oy alması faşist Almanların gözünü kararttı.

Almanya’nın Münih şehrinde yaşayan bir Polonyalı gölün kenarındaki bir köprüye “Möhren für Türkischen Esel Namen’s Selen. Guten Appettit” (Bu havuçlar Türk eşeği Selen için- Afiyet olsun) notunu yazarak altına bir paket havuç bıraktı.

Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı:

Almanca'daki Esel (Eşek) sözcüğündeki harflerin yerini değiştirerek Selen adına gönderme yaparak Türklere hakaret eden Polonyalı hakkında Selen adındaki gurbetçi bir vatandaşımız dava açtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayın mahkemeye taşınacağını duyan Polonyalı, yapılan ara buluculuk ile sosyal medyada yaptığı paylaşımı kabul etti ve özür dileyerek para ödemeyi talep etti.

Ancak gurbetçi vatandaşımız bu isteği kabul etmedi ve Türklere bu hakareti yapan kişinin savcılık tarafından cezalandırılmasını istedi.

Açılan davada mahkeme paylaşımı yapan Polonyalıya kamu yararı olmadığı gerekçesi ile herhangi bir ceza vermedi.

Almanya’da genellikle Müslümanları ve Türkleri hedef alan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının bir yenisi geçtiğimiz günlerde Dortmund şehrinde bulunan Galeria Alışveriş Merkezi’nin otoparkının duvarında yer aldı. Irkçılar tarafından duvarlara Türklere ve Müslümanlara hakaretler yazılırken, Nazi işaretleri çizildi.

Depremzedeleri hedef almışlardı

14 Mayıs'ta; 64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda deprem bölgesinde en çok oyu deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakı aldı.

Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark atmasını hazmedemeyen muhalefet yanlısı hesaplar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaret edip küfürler savurmuştu.

Kaynak: Odatv

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