Almanya’da Covid-19 önlemleri eyaletlerin inisiyatifine bırakıldı

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan önlemler, salgının şiddeti azalınca eyalet hükümetlerinin inisiyatifine bırakıldı. Böylelikle ülkede salgına yönelik farklı tedbirler uygulanmaya başlandı.

Almanya’da 16 eyalette uygulanan ortak kuralları hijyen kurallarına dikkat etmek, kişiler arasındaki sosyal mesafenin korunması, temas kısıtlamaların 10 kişiden fazla olmaması ve büyük etkinliklerin 31 Ağustos ayına kadar yapılmamasını kapsıyor. Federal ve eyalet hükümetlerinin vardığı anlaşma gereği, 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftada 50 Covid-19 vakasının tespit edilmesi halinde bölgeye dönük önlemlerin alınması, gerekli yaptırımların uygulanması ve günlük Covid-19 vaka sayılarının Robert Koch Enstitüsüne olarak bildirilmesi şarta bağlandı. Toplam 16 eyaletin genel kurallar dışında 5 Haziran’dan sonra kendi uygulamalarına geçebilecekleri bildirildi.

Baden Württemberg eyaletinde ülke genelinde uygulanan kuralların dışında 27 Nisan’dan itibaren alışveriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu bulunuyor. Temas kısıtlama kuralları kapsamında ise bir aileden 10 kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Bir araya gelecek olan kişiler akrabalık bağı olması halinde büyükanne ve büyükbaba, ebeveynler, çocuklar, torunlar, kardeşler ve onların torunlarını kapsıyor. Aile olmayanların bir araya gelmesi ise 5 kişi ile sınırlandırıldı.

Eyalette 500 kişiden fazla katılımın olacağı etkinlikler, 31 Ağustos 2020’ye kadar yasaklandı. 1 Haziran’dan itibaren ise halka açık olarak kiralanabilir tesislerdeki özel etkinliklere (restoranlar veya etkinlik mekanları) iç mekanda 10 katılımcıya kadar ve açık havada ise (doğum günü partileri, düğünler, vaftiz) 20 katılımcıya kadar izin verildi. Ayrıca 29 Mayıs’tan itibaren oteller, eğlence parkları ve eğlence tesisleri için şartlara uyacak şekilde tesislerin açılışına izin verilecek.

Baden Württemberg eyaletinde 1 Haziran’dan itibaren ayrıca 100 katılımcıya kadar sabit koltuklu özel olmayan etkinliklerin gerçekleştirilmesine müsaade edildi. Bunun için organizatörlerin talep üzerine sunulması gereken bir hijyen konsepti geliştirmeleri gerektiği belirtildi. Söz konusu etkinlikler arasında konserler, tiyatro, koltuklu küçük festivaller, konferanslar, sinema, kulüpler, partiler, şirket toplantıları ve sınavlara izin verilmesi konusunda yeni hijyen ve mesafe kurallarının geçerli olacağı kaydedildi.

Eyalette 2 Haziran’dan itibaren ise bar, spor salonları, dans okulları ve benzeri tesisler gibi spor tesislerinin (açık futbol sahaları, yüzme havuzları ve kapalı havuzları) eğlence maksadı hariç hijyen şartları altında yeniden açılacağı duyuruldu. Gençlik merkezlerinin ise 15 Haziran’dan itibaren açılması bekleniyor.

Eyalette ayrıca, 14 Haziran’dan itibaren okullarda hijyen şartları ve mesafe kurallarına bağlı olarak oluşturulacak sınıflarda, sınıfın metrekaresine göre öğrenci alınacak ve eğitim kısmen başlayacak. Ailesinde kronik rahatsızlığı bulanan öğrenciler, aile doktorlarından getirecekleri raporla uzaktan eğitime devem edebilecek. Okullar açılmadan önce yerleşim yerinin sağlık dairesi, okulu denetleyecek ve şartların yerine getirilip getirilmediğine bakarak okulların açılma kararını verecek.

Bavyera eyaletinde ise hızlı normale dönüş süreci yaşanıyor

Almanya’da Covid-19 salgınından en çok etkilenen Bavyera eyaleti, ülke genelinde en sert tedbirleri alan eyaletlerin başında geliyor. Kısmi sokağa çıkmaya yasağının uygulandığı eyalette hızlı bir normalleşme sürecine girildi. Bavyera eyaletinde mağazalarda, toplu taşıma araçlarında ve şehirler arası seyahatlerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Eyalet genelinde 19 Mayıs’tan itibaren açık hava birahanelerinin yeniden açılmasına izin verildi. Ayrıca 25 Mayıs’tan itibaren lokantalar kapalı alanlarını da belirli şartlar altında yerel saatle 06.00-22.00 arasında yeniden kullanıma açtı.

Eyalette 30 Mayıs’tan itibaren eğlence parkları, teleferikler, şehir turları, nehirlerde ve göllerde yapılan gemi seyahatleri de yeniden başlayacak. Oteller, tatil evleri, misafirhaneler ve kamp alanları gibi tüm konaklama yerleri de yeniden hizmete açılacak. Bayvera’da 8 Haziran’dan itibaren ise havuzlar, spor salonları, dans okulları ve rehabilitasyon merkezleri de yeniden açılacak. Ayrıca takım sporlarının antrenmanlarına da izin verilecek. Ancak antrenmanlar açık havada ve 20 kişiye kadar olan gruplarda yapılabilecek.

Eyalet genelindeki tiyatrolar ve sinemalar da 15 Haziran’dan itibaren sıkı hijyen ve mesafe kuralları çerçevesinde açılabilecek. Aynı tarihten itibaren konser ve diğer kültürel etkinlikler de yeniden düzenlenebilecek. Açık havada yapılan etkinliklerde en fazla 100 kişi bulunabilecek, kapalı alanlarda ise en fazla 50 kişi yer alabilecek. Bavyera’da 1 Temmuz’dan itibaren tüm çocuklar, bakım kurumlarına ve okullarına dönebilecek. Aynı zamanda yaz tatilinden sonra da eğitimin olağan bir şekilde devam edeceği duyuruldu. Gelecek haftadan itibaren ise bira bahçeleri 22.00’ye kadar açık kalabilecek. Restoranlarda içeride de aynı saate kadar servis yapılabilecek.

Başkent Berlin’de ise toplu taşıma araçlarında, perakende satış mağazalarında, taksilerde, lokantalarda, doktor muayenehanelerinde, kuaförlerde, kozmetik, masaj ve dövme stüdyolarında maske takma zorunluluğu bulunuyor. 16 Nisan’dan beri kapalı olan ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte restoran ve kafelerin 15 Mayıs tarihinden itibaren iç ve dış alanlarının açılmasına yerel saatle 06.00-22.00 arasında yeniden açılmasına izin verildi. Masalar arasında 1.5 metre mesafenin korunması kuralı getirildi. Aynı masada sadece aynı evde yaşayan kişiler dışında en fazla 1 yabancı kişinin oturabilmesine müsaade edildi. Yiyecek ve içecek servisinin masalara yapılmasına izin verildi, self-servis yasaklandı.

Berlin ve Brandenburg eyaletinde 29 Mayıs’a tüm öğrencilerin tekrar eğitime dönmeleri sağlanacak. Okullar açılmadan önce Sağlık Senatörlüğünün hijyen ve mesafe kuralları uygulanacak. Öğrenci gezileri ile ek eğitim ve bakım hizmetlerinin yapılmasına ise izin verilmedi. Oteller ve yazlık dairelerin de 25 Mayıs’tan itibaren yeniden açılmasına izin verildi. Aynı zamanda şehir içi gezilere, genel gezilere ve 1.5 metre asgari mesafenin korunması ve hijyen şartlarına uyulması şartıyla, yaya olarak şehir turlarına ve rehber nezaretindeki gezilere de izin verilmeye başlandı. Kuaför salonları, masaj ve dövme stüdyoları, solaryum ve güneş stüdyoları, ehliyet kurslarına yönelik eğitim veren kuruluşların da hijyen şartlarına ve maske takma kuralına uyma şartıyla yeniden açılmasına izin verildi.

Korona virüsün yayılmasını engellemek için kulüpler, fuarlar, sergiler, özel pazar yerleri, oyun salonları ve kumarhaneler ise hala kapalı durumda. Sinema (arabalı sinemalar hariç), tiyatro, konser salonları, nargile barları ve sigara içilen lokantalar gibi eğlence yerlerinin kapalı kalmasına karar verildi.

Eyaletler 5 Haziran’dan itibaren önlemleri önemli ölçüde yumuşatacak

Almanya’da korona salgınından en çok etkilenen eyaletlerin başında gelen ve 1 milyondan fazla Türkün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti de normale dönüş sürecine giren eyaletlerin başında geliyor. Ülke genelinde tüm eyaletlerin 5 Haziran’dan itibaren kendi kurallarını kendileri belirleyeceği bildirildi. Eyaletlerde maske şartı ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralı dışında ortak uygulama olmayacak. Birçok eyalet, kriz statüsünden çıkmak için 5 Haziran’dan itibaren önlemleri önemli ölçüde yumuşatacak.

Kuzey Ren Vestfalya’da 28 Mayıs’tan itibaren tüm çocuklar anaokuluna gidebilecek. 30 Mayıs itibarıyla havuz ve termaller, kapalı spor salonları da yeniden açılacak. Salgın zincirini cep telefonu üzerinden takip eden "Korona App" sistemi ise Haziran ayı ortasından itibaren hazır olacak.