Almanya'da çöpten 'gizli belge' çıktı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst'ün Potsdam'daki komşuları dairelerinin yakınındaki çöpte içinde G7 zirvesine ait konuşma metinlerinin olduğu da öne sürülen belgeler buldu. Bu belgelerin çoğu normal şartlarda 'devlet sırrı' olarak sayılıyor.

Spiegel'in haberine göre, içinde hassas bir belgenin de yer aldığı çöpler, Bavyera'daki G7 zirvesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Üzerinde devlet ve hükümet başkanlarının fotoğraflarını ve 'kısa profillerinin' de yer aldığı belgeler çöpte bulundu. Ek olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın 'gizli bilgi - sadece resmi kullanım için' olarak sınıflandırdığı bir belge de bu çöplerin arasında yer aldı.

Bu tür belgelerin çöp kutusuna atılmaması politikada katı kurallar arasında yer alıyor. Gazeteye göre, bu tür belgelerin "her zaman yetkisiz bilgi ve erişime karşı güvence altına alınması şart" olarak görülüyor.

Spiegel haberinde Olaf Scholz'a tepki göstererek "Sayın Şansölye zannediyoruz ki atık yönetimi konusunda pek başarılı değil. Komşular bulabiliyorsa ajanlar da bulabilir" yorumunda bulundu.

Hükümet yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.