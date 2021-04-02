Almanya’da CHP’li Gürsel Tekin ile ‘çakma solcuları’ köşeye sıkıştıran gelişme: Almanlar bakın ne yapıyor?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Almanya’da Başbakan Merkel’in hizmetine sunulmak üzere ABD’deki Beyaz Saray’dan 8 misli daha büyük olan yeni bir saray inşa ediyor.

Gürsel Tekin “Merkel’i kendine saray yaptırırken görmedik” demişti

Gürsel Tekin, 30 Eylül 20’de sosyal medya hesabından “Almanya ekonomisi 3,9 trilyon dolar. Türkiye'nin 5 katı. Merkel'i bir kere ejder meyveli smoothie içerken, kendine saray yaptırırken görmedik. Milyon dolarlık arabaya da binmiyor… Ülkelere itibar veren saray değil, demokrasi ve halkın zenginliğidir.” iddiasında bulunmuştu.

Toplam maliyeti 860 milyon euroyu geçecek

25 bin 347 metrekarelik alanı ile ABD'deki Beyaz Saray'dan 8 misli daha büyük olan şu anki Başbakanlık binası, "yetersiz" kaldığı gerekçesiyle büyütülüyor. Başbakanlığın alanı, 2023'ten itibaren tam 25 bin 600 metrekare genişletilecek ve 50 bin 947 metrekareye çıkacak. 600 milyon euroluk ek maliyetle, başbakanlığın toplam maliyeti 860 milyon euroyu geçecek.

Hem Alman ve hem de Türk basını ikiyüzlülüğünü gösteriyor

Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edilirken Alman ve Türk basının “çakma solcuları” günlerce eleştirel ve hatta iftira ile hakaretlere varan haberlere yer vermişlerdi. Türkiye’deki “çakma solcular” ile Alman medyası dünyanın en büyük ve pahalı yönetim merkezinin yapılışına ilişkin en küçük bir habere yer vermiyor.