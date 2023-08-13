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Dünya Almanya'da çarşaflı Müslüman kadınlar hakkında skandal karar!
Dünya

Almanya'da çarşaflı Müslüman kadınlar hakkında skandal karar!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 23:41:00 -
Almanya'da çarşaflı Müslüman kadınlar hakkında skandal karar!

Almanya’da çarşaf giyerek otomobil kullanmak isteyen bir kadının, trafik yönetmeliğindeki örtünme yasağından muaf tutulmak için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

Almanya’nın güneyindeki Rheinland-Pfalz eyaleti Neustadt İdare Mahkemesi’nde görülen davada alınan kararda, "peçeli çarşafın yüzün gözler dışında kalan bölümlerini kapattığı ve dini nedenlerle takılan başörtüsünden farklı olduğu" gerekçe gösterildi.

Çarşafla araba kullanmanın cezası 60 Euro

Almanya 2017 yılında, trafikte sürücülerin yüzlerini kapatan burka ve nikabı yasaklamıştı.

Yasağa uymayanlara 60 Euro para cezası verilmesi öngörülüyor.

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