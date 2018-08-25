Almanya’da cami karşısına açılan genelev hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taha Emre ÖZDEMİR/ yeniakit.com.tr Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Almanya’da caminin karşısında bulunan genelev hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti.

CAMİ KARŞISINDA GENELEV!

Almanya’nın Pinneberg şehrinde yer alan caminin hemen karşısında bulunan bir genelev, itirazlara rağmen faaliyetlerine devam ediyor.

Müslümanların tepkisine neden olan genelev, 2016 yılında açıldı. Cami Derneği yetkililerinin imza kampanyasına rağmen hiçbir sonuç alınamazken, genelevin işletmecisi kendilerini savunarak çocuklara kötü örnek olmadıklarını belirtti:

" -Gece 23:00'te açıyoruz. Bu saatte sokakta çocuklar yok. Kimseye kötü örnek olmuyoruz. Türklerin tepkisini anlamıyorum çünkü müşterilerimizin yüzde 90'ını Türkler oluşturuyor."

ALMANYA'DA SINIRLAYICI BİR HÜKÜM YOK

Almanya'da cami yakınında yasal olarak kurulmuş bir genelevin kapatılması yönünde bir kanun maddesi bulunmuyor.

Ancak 1 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen yeni yasaya göre, genelev işletmecilerinin yeniden kayıt yaptırmaları gerekiyordu. Eyalette bulunan yaklaşık 100 genelevin çoğunun bu yeni düzenlemelere uygun davranmadıkları öğrenildi.

Akit Soruyor ekibi yaşanan tartışmaları İstanbullulara sordu. Mikrofon uzattıklarımızdan birisi rahatsızlık duymamamız gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Şimdi o ülkenin kuralları ile oynayacak gücümüz yok bizim. Orası Hristiyan. Onlar için de yadırganmayacak bir olay. "