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Avrupa Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”
Avrupa

Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”

Yeniakit Publisher
2023-12-06 09:33:00 -
Almanya’da büyük skandal! "Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda"

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, işgalci İsrail'e desteğini yazılı olarak beyan edenler Alman vatandaşı olabilecek.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa başvuranların "İsrail'in var olma hakkını" desteklediğini yazılı olarak beyan etmesi gerekiyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların artık "İsrail'in var olma hakkına" desteğini beyan etmesi gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin vatandaşlığa alınmadan önce "İsrail Devleti'nin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını" yazılı olarak teyit etmesi gerektiği belirtiliyor.

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