Almanya'da büyük kriz! Sağlık sistemi her an çökebilir

Almanya'da pandeminin neden olduğunu ekonomik daralma ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülkenin "başka bir resesyona" girmekten kaçınabileceğine dair hala umut olduğunu söyledi.

Altmaier bununla birlikte, Covid-19 enfeksiyon hızı yavaşlamadıkça sağlık sisteminin durma noktasına gelebileceği tehlikesine dikkat çekti.

Alman Bakan Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

"Enfeksiyonlar son zamanlarda yeniden çok fazla arttı… Bu hızla devam ederse, hastaneler birkaç hafta içinde aşırı kalabalık olacak. Şansölye Angela Merkel'in Çarşamba gününden 10 Ocak'a kadar daha sıkı bir tecrit uygulama kararının sosyal, özel ve ekonomik yaşam üzerinde büyük bir etkisi olacak."

Altmaier aynı zamanda, hükümetin akıllıca hareket etmesi ve vaat edilen devlet yardımının yerine getirilmesi halinde, başka bir ekonomik daralmadan durgunluktan kaçınmanın hala mümkün olduğunu kaydetti. Altmaier, "Umarım salgının ikinci dalgasında tam bir ekonomik durgunluğu önleyebiliriz." dedi.

Bakan, sahadaki durum gerçekten iyileşmeye başlamadıkça, kısıtlamaların 10 Ocak'tan sonra da gevşemeyeceği konusunda uyarıda bulunarak, bunu dürüstçe dile getirdiklerini belirtti.

"Bu bir doğal afet"

Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, Almanya'nın pandeminin kontrolünü kaybetme riski altında olduğunu, bu nedenle acil önlemlere ihtiyaç olduğunu belirterek, endişelerini dile getirdi.

Scholz, "Aslında bir doğal afetle karşı karşıyayız. Tıpkı Vezüv'ün patlaması gibi" dedi.

Doktorların, hastanelerin ağzına kadar dolu olduğunu ve ağır hastalar için yeterli yatak bulmakta zorlandığını duyurması üzerine hükümet, gerekli olmayan tüm iş yeri ve hizmet kuruluşlarını kapatmak zorunda kaldı.

Pazartesi günü, Alman Hastane Federasyonu başkanı Gerald Gass medyaya yaptığı açıklamada, tedbirlerin etkisinin hissedilmesinden önce önümüzdeki iki hafta içinde enfeksiyonların artmaya devam edeceğini söyledi. Gass, "Yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 hasta sayısının bu yıl sonuna kadar 4.500'den 5.000'e çıkmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Robert Koch Enstitüsü Almanya'da Pazartesi günü 16.362 yeni vaka kaydetti. Bu rakam bir önceki Pazartesi günü bildirilenden yaklaşık 4 bin daha fazla.

star.com.tr