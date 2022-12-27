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Dünya Almanya'da büyük kriz kapıda! Hastaneler iflas edebilir
Dünya

Almanya'da büyük kriz kapıda! Hastaneler iflas edebilir

Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:12:00 -
Almanya'da büyük kriz kapıda! Hastaneler iflas edebilir

Alman Hastaneler Birliğince (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor. Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.

Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.

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