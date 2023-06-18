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Dünya Almanya'da bulundu: 3 bin yıllık! Hala parlıyor
Dünya

Almanya'da bulundu: 3 bin yıllık! Hala parlıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-18 09:33:00 -
Almanya'da bulundu: 3 bin yıllık! Hala parlıyor

Almanya'da 3 bin yıllık 'neredeyse hala parlayan' bronz kılıç bulundu.

Almanya'da 3 bin yıl önce yapılan, Tunç Çağı'ndan kalma neredeyse hala parlaklığını koruyan bronz bir kılıç bulundu.

Alman arkeologların Donau-Ries civarında bir mezarda yaptıkları kazıda Tunç Çağı'na ait bronz eşyalar bulundu.

Bir erkek, bir kadın ve bir çocuğa ait kemiklerin bulunduğu mezardan çok iyi korunmuş bir de kılıç bulundu. Mezarda bulunanların akrabalık derecelerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, Tunç Çağı'na ait kılıcın bronzdan yapıldığını ve çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada arkeologların buluşu şu ifadelerle anlatıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"3000 yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. Bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış

İlk belirlemelere göre kılıcın Milattan Önce 14. Yüzyıla ait olduğunu belirten Alman yetkililer, keşfin son derece nadir olduğunu vurguladı.

Kaynak: Euronews

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