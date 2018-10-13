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Almanya'da Brunson'a bayrak öptürdüler

6 Kasım'da yapılacak seçimler için tüm kozlarını oynayan Trump, Brunson'ın serbest kalmasını fırsata çevirmeye çalışıyor. Brunson'un serbest kalmasını kendi başarısıymış gibi göstererek ülkesinde şov yapan Trump, papaza da bayrak öptürerek bir fotoğraf servis ettirdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:19
Almanya'da Brunson'a bayrak öptürdüler

Serbest kaldıktan sonra özel uçakla Almanya'ya giden Brunson'u Richard Grenell karşıladı. ABD'li Büyükelçi papaza Amerikan bayrağı öptürerek poz verdi.

Almanya'dan servis

ABD'deki Kongre ara seçimleri yılın en önemli siyasi süreci olarak büyük önem taşıyor. Brunson'un serbest kalmasını kendi başarısıymış gibi göstererek ülkesinde şov yapan Trump, papaza da bayrak öptürerek bir fotoğraf servis ettirdi.

Amerikan rahibi karşılayan ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Brunson'ın ABD bayrağı öperken çekilen fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım:

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:19
  1. Richard Grenell
  2. Brunson

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