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Dünya Almanya’da bir sağlıkçı, sedyedeki yaralı Suriyeliyi yumrukladı, polis de izledi
Dünya

Almanya’da bir sağlıkçı, sedyedeki yaralı Suriyeliyi yumrukladı, polis de izledi

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde bir sağlık görevlisinin, sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli sığınmacıyı dövdüğü ve olayı polis memurlarının tepki vermeden izlediğini gösteren video, ülkede büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:42:00 -
Almanya’da bir sağlıkçı, sedyedeki yaralı Suriyeliyi yumrukladı, polis de izledi

Bild gazetesinin yayınladığı videoda, 44 yaşındaki bir sağlık görevlisinin, iç çamaşırıyla sedyede elleri bağlı olarak yatan Amar H. isimli sığınmacıya yaklaşarak başına çok sert şekilde yumruk attığı görülüyor.

8 Kasım 2020’de yaşanan olaya ilişkin videoda, o sırada orada bulunan ve söz konusu şiddeti gören iki polis memuru ise yaşananlara sadece seyirci kalıyor. 2015’te Suriye’den kaçarak Almanya’ya sığınan 32 yaşındaki Amar H’nin avukatlığını üstlenen Adnan Aykaç, gazeteye yaptığı açıklamada, videoda açıkça görülen olayın işkenceye yakın olmasına rağmen önemsizmiş gibi gösterilmesini bir “skandal” olarak nitelendirdi. Amar H’nin sedyeye bağlı olduğuna dikkati çeken Aykaç, olaydan bir gün sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve hukukun olayı aydınlatması gerektiğini ifade etti. Şiddet mağduru Amar H’nin yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle elmacık kemiğinin iki yerinden kırıldığı ve yüzünde morluk oluştuğu sağlık raporuna yansıdı.

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