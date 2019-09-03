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Almanya’da bir ilk

Almanya’da 6 yaşındaki ’Meng Meng’ adlı panda, ikiz panda dünyaya getirdi.

03 Eylül 2019 Salı 12:56
Almanya’da bir ilk

Almanya’da 6 yaşındaki ’Meng Meng’ adlı panda, ikiz panda dünyaya getirdi. Almanya’ya 2017 yılında Çin’den getirilen pandanın doğurduğu ikiz pandalar ülkenin ilk pandaları olması nedeniyle gündeme oturdu.


Almanya’da 2017 yılında, erkek panda Jiao Qing ile birlikte Çin’den getirilen Meng Meng adlı 6 yaşındaki panda doğum yaptı. Berlin Hayvanat Bahçesi, henüz cinsiyeti belli olmayan ikiz pandaların Almanya’da dünyaya gelen ilk pandalar olduğunu duyurdu. Hayvanat bahçesinin açıklamasında, “İlk yavru panda, 147 günlük gebelik süresinin ardından 31 Ağustos 06.54’te (TSİ 07.54) dünyaya geldi. İkinci yavru panda ise yaklaşık bir saat sonra doğdu. Pandalardan biri 186, diğeri ise 136 gram ağırlığında. Henüz cinsiyetleri belli değil” ifadeleri kullanıldı.


Sosyal medya hesabından da tweet atan hayvanat bahçesi yetkilileri, “Meng Meng ikiz annesi oldu. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.


Almanya ve Çin arasında yapılan anlaşma kapsamında yavru pandalar sütten kesildikten sonra 4 yıl içinde Çin’e gönderilecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:56
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