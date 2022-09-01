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Dünya Almanya'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu!
Dünya

Almanya'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu!

Almanya'da akaryakıt fiyatlarına litre başına gelecek 40 centlik zam öncesi benzin istasyonlarında araç kuyrukları meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 14:36:00 -
Almanya'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu!

Almanya’da hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından bu sabah, motorin fiyatı 2,30 euronun üzerine çıktı.

Dün 1,90 euroya satılan motorin, bugün bazı kentlerde 2,39 euroya satılmaya başlandı.

Ayrıca 1,75 civarında olan benzin de 2,20 ila 2,30 euroya arasında satışa sunuldu.

Almanlar benzin istasyonlarına koştu

Gelen zammın ardından bazı bölgelerde benzin istasyonlarında kuyruk oluştu.

Akaryakıtı zamsız fiyattan almak isteyen Almanlar, benzinlikleri doldurdu.

Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturan Almanların bekleyişi böyle görüntülendi.

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