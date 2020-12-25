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Dünya Almanya’da başörtülü kadına polis şiddeti
Dünya

Almanya’da başörtülü kadına polis şiddeti

Almanya’nın Wuppertal kentinde polisin maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunduğu kadının Mısır uyruklu kişiyle evlenen ve daha sonra da Müslümanlığı seçen Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:34:00 -
Almanya’da başörtülü kadına polis şiddeti

Almanya'da polis şiddeti olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkenin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal şehrinde, dün bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe takmış, çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başlamıştı. Sosyal medyada tepkiye neden olan olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

Polis şiddetine maruz kalan kadın Alman çıktı

Alman polisin maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunduğu kadının Mısır uyruklu kişiyle evlenen ve sonradan Müslüman olmayı seçen Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Wuppertal polisinin olayla ilgili iddiası ise pes dedirtti. Wuppertal Polis merkezi, olayla ilgili “Olayın polisin maske uyarısı yapan kadının vurarak kaçmaya çalışması üzerine büyüdü" ifadeleriyle şiddet uygulayan polisleri savundu.

Ne olmuştu?

Almanya’nın Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu. Bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulmuştu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı.

Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başlamıştı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek, kadına bebeğinin önünde dakikalarca şiddet uygulamayı sürdürmüştü. Polis şiddeti gören kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri döndü.
Olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek, yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtmişti.

Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek, onu engellemeye çalıştı. Görüntüyü çeken kişi ile polis arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Görüntüyü çeken Alman vatandaşı, "Ben ne yaptığımı biliyorum. Telefon benim telefonum. Bana müdahale edemezsiniz. İsterseniz, size avukatımın telefonunu verebilirim" diyerek polise tepki göstermişti.

 

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