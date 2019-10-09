Almanya'da Aşırılık yancısı sağcılardan tehdit mesajları: Camileri bombalayacağız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Almanya'da aşırılık yancısı sağcılar yetkililere gönderdikleri maillerle, camilere ve mülteci kabul merkezlerine saldırıda bulunacaklarını duyurdu.

Aşırılık yancısı sağcılara yönelik operasyon düzenlendi

Almanya ise tehdit içerikli mesajların ardından Bavyera, Baden-Württemberg, Thüringen ve Saksonya Anhalt'daki aşırı sağcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, Münih Başsavcılığı Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi ve Bavyera Aşırıcılık ve Terörizm ile Mücadele Merkezi tarafından yürütüldü.

Aşırı sağcılar tarafından gönderilen maillerde bombalı saldırılar da yapılacağı vurgulanırken Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, operasyona ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yürüttüğümüz operasyon neticesinde 6 kişiyi göz altına aldık. Sorgulamalarımızdan sonra ise serbest bırakıldılar. 120 güvenlik personelimizle gerçekleştirdiğimiz operasyon Özel Kuvvetler Birliği ve yerel polis tarafından da desteklendi. Bilgisayar, akıllı telefon ve sabit disk gibi veri taşıyıcılara da el koyduk."