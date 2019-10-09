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Almanya'da Aşırılık yancısı sağcılardan tehdit mesajları: Camileri bombalayacağız

Almanya'da aşırılık yancısı sağcılar tarafından yetkililere tehdit içerikli mailler gönderildi. Söz konusu grup İslam'ı hedef gösterdikleri maillerinde ülkedeki camilere bombalı saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:25
Almanya'da Aşırılık yancısı sağcılardan tehdit mesajları: Camileri bombalayacağız

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Almanya'da aşırılık yancısı sağcılar yetkililere gönderdikleri maillerle, camilere ve mülteci kabul merkezlerine saldırıda bulunacaklarını duyurdu.

Aşırılık yancısı sağcılara yönelik operasyon düzenlendi

Almanya ise tehdit içerikli mesajların ardından Bavyera, Baden-Württemberg, Thüringen ve Saksonya Anhalt'daki aşırı sağcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, Münih Başsavcılığı Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi ve Bavyera Aşırıcılık ve Terörizm ile Mücadele Merkezi tarafından yürütüldü.

Aşırı sağcılar tarafından gönderilen maillerde bombalı saldırılar da yapılacağı vurgulanırken Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, operasyona ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yürüttüğümüz operasyon neticesinde 6 kişiyi göz altına aldık. Sorgulamalarımızdan sonra ise serbest bırakıldılar. 120 güvenlik personelimizle gerçekleştirdiğimiz operasyon Özel Kuvvetler Birliği ve yerel polis tarafından da desteklendi. Bilgisayar, akıllı telefon ve sabit disk gibi veri taşıyıcılara da el koyduk."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:25
  1. Baden-Württemberg
  2. Münih Başsavcılığı Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi
  3. Almanya
  4. Aşırılık yancısı sağcı

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