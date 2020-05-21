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Almanya’da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:29:19 -
Almanya’da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı

BERLİN (AA) - Almanya’nın Stuttgart kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteriye izin verilmedi.

Stuttgart Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AfD’nin 24 Mayıs pazar günü kent merkezindeki Schiller Meydanı’nda düzenleyeceği gösterinin yasaklandığı bildirildi.

Gösterinin yasaklanmasına sebep olarak Enfeksiyon Koruma Yasası ve Kovid-19 önlemlerine işaret edilen açıklamada, gösteri esnasında karşıt eylemlerin de yapılmasının beklendiği, olası provokasyon ve olayların çıkması durumunda gösterilere katılacaklar arasında gerekli sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bu kararın gösteriyi düzenlemek isteyen AfD’nin Güneybatı Teşkilatına iletildiği aktarıldı.

- Belediye kararına karşı dava açılacak

AfD’den yapılan açıklamada ise Stuttgart Belediyesinin bu kararının kabul edilmeyeceği ve karşı dava açılacağı belirtildi.

Gösteriye, AfD Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Grubu Eş Genel Başkanı Alice Weidel’in de katılması bekleniyordu.

Almanya’da federal hükümetin ve yerel yönetimlerin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları tedbirler, geçen haftalarda birçok kentte protesto edilmişti.

Polis, bu gösterilere Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle müdahale etmişti.


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