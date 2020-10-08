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Aktüel Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor
Aktüel

Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: - "Rakamlar beni çok endişelendiriyor. Gençler, 'bize bir şey olmaz' demesin" - Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler: - "Virüsün kontrol dışına çıkması durumunda, günlük 10 binden fazla vaka sayısına ulaşabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:11:49 -
Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor

BERLİN (AA) - Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının endişe verici olduğunu söyledi.

Spahn, Berlin'de Kovid-19'la ilgili son gelişmelerin ele alındığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hiç kimsenin bu virüse karşı dokunulmazlığı bulunmadığını belirten Spahn, "Rakamlar beni çok endişelendiriyor. Gençler, 'bize bir şey olmaz' demesin. Ancak 80 milyon mücadeleye katılırsa, virüs olasılığı önemli ölçüde düşer." ifadesini kullandı.

Spahn, tüm bu gelişmelere binaen yine de ikinci bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini henüz beklemediğini kaydetti.

- "Virüsün kontrol dışına çıkması durumu"

Basın toplantısına katılan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de hijyen ve mesafe kurallarına uymanın önemini bir kez daha vurgulayarak, "Virüsün kontrol dışına çıkması durumunda, günlük 10 binden fazla vaka sayısına ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, virüsle mücadelede kapalı alanların havalandırılmasının da önemine işaret edildi.

- Almanya'daki Kovid-19 vakaları nisan rakamlarına dönüyor

Öte yandan Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 310 bin 144'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 9 bin 578'e yükseldi.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etmişti.

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