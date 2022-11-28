Almanya'da akıl almaz olay! İlkokul öğrencilerini tehdit etti!

Hanau saldırganının babası tenefüste bulunan ilkokul öğrencilerini tehdit etti. Veliler endişe içinde. Hanau belediye başkanı saldırganın babasına okul ve kreşlere giriş yasağı koydu. Olay savcılık tarafından soruşturuluyor.

Hanau saldırganının babasının çarşamba sabahı Heinrich Heine İlkokulunda eğitim gören birkaç öğrenciye hakaret ettiği ve tehditlerde bulunduğu iddia ediliyor. Haberlere göre Hanau saldırganının babası öğrenciler tenefüsteyken okul binasının önünde durdu ve öğrencilerden köpeklerini sevmelerini istedi. Bir öğrencinin babayı tanıması ve hakaret etmesiyle öğrenciler ve saldırganın babası arasında gerilim tırmanmaya başladı. Saldırganın babası öğrencileri “okuldan sonra görüşeceğiz” ve “büyük bir şey olacak” sözleriyle tehdit etmeye başladı.

Polisin perşembe günü Frankfurter Rundschau’ya bildirdiğine göre, baba şu an hakaret ve tehdit şüphesiyle soruşturma altında bulunuyor. Polis, “Suç ilişkisine ilişkin nihai değerlendirme, Hanau savcısının sorumluluğundadır.” açıklamasında bulundu.

Ebeveynler Endişeli: “Çocuğum Korkuyor, Ben Korkuyorum”

Okul yönetimi ise olaydan sonra velilere bir not gönderdi: “Sevgili veliler, çocuklarınız bu sabah teneffüste yoldan geçen biriyle gerçekleşen olayı sizlere aktarmış olmalı. Biz polisi konuyla ilgili bilgilendirdik. Polis okuldaydı ve böylelikle durum aydınlatılabildi. Endişelenmek için bir sebep yok. Lütfen bu konuyla ilgili çocuklarınızla konuşun ve daha fazla söylentinin yayılmasını önlemeye yardımcı olun. Teşekkürler!”

Veliler ise endişe içinde olaya ilişkin yorumlarda bulunuyor: “Yeterince insanı vuran saldırganın babasından bahsediyoruz. Çocuğumu artık okula göndermeyeceğim. Çocuğum korkuyor, ben korkuyorum. Sinirlerim bitik bir vaziyette.” ve “Artık çocuklarımla dışarda dolaşmak istemiyorum. Korkuyorum.” Başka bir ebeveyn de “yeterli güvenlik önlemi olmadığından” endişe duyduğu için başlangıçta çocuklarını okula göndermek istemediğini bildirdi.

Hanau Belediye Başkanından Giriş Yasağı

Olay üzerine Hanau belediye başkanı Claus Kaminsky de devreye girdi. Kaminsky, polisle yakın temas hâlinde olduğuna ve “açık ve gizli tedbirlerin“ alınmasından memnun olduğuna dair Facebook’ta bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Kaminsky Hanau saldırganının babasına yönelik okullara ve kreşlere girişi içeren bir yasaklama emri çıkardı. Giriş yasağı üzerine Hanau polisi okula giden yolu emniyet altına aldı. Ayrıca teneffüs denetimi ek öğretmenlerle güçlendirildi.

Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz aylarda Hanau’da hayatını kaybedenlerin yakınlarını taciz etmekle suçlanan Hanau saldırganının babası hakkında ayrıca, evinin yakınındaki bir protesto gösterisine katılan ve aralarında saldırı kurbanlarının yakınlarının da bulunduğu kişilere “vahşi yabancılar” demesi nedeniyle soruşturma açılmıştı. Ayrıca, saldırının yaşandığı gece, evinin çevresinde konuşlandırılan özel timi “terör timi” olarak adlandırmakla da suçlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Hanau’da hayatını kaybedenlerin yakınlarını taciz etmekle suçlanan Hanau saldırganının babası hakkında ayrıca, evinin yakınındaki bir protesto gösterisine katılan ve aralarında saldırı kurbanlarının yakınlarının da bulunduğu kişilere “vahşi yabancılar” demesi nedeniyle soruşturma açılmıştı. Ayrıca, saldırının yaşandığı gece, evinin çevresinde konuşlandırılan özel timi “terör timi” olarak adlandırmakla da suçlanmıştı.