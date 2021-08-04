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Dünya Almanya’da ‘acil yardım’ çağrısı! Merkel’e mektup yolladılar
Dünya

Almanya’da ‘acil yardım’ çağrısı! Merkel’e mektup yolladılar

Almanya’da selden etkilenen bölgelerde alarm durumuna geçildi. Belediye başkanları Angela Merkel'e mektup yazarak "acil yardım" istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 15:27:00 -
Almanya’da ‘acil yardım’ çağrısı! Merkel’e mektup yolladılar

Selden etkilenen bölgelerin belediye başkanları, Başbakan Angela Merkel'e mektup yazarak "acil yardım" istedi.

Altenahr Belediyesinin internet sitesinden yayımlanan ve 14 belde belediye başkanının imzasını taşıyan mektupta, bölgenin yeniden yapılanmasının yerel düzeyde yönetilemeyecek kadar karmaşık olduğunu ve bu nedenle daha fazla yardım talep edildiği vurgulandı.

Şansölye Angela Merkel ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer'e hitaben gönderilen mektupta, bölgenin yeniden inşası için özel temsilci atanması çağrısında bulunuldu.

Atanacak özel temsilcinin, kamu ve özel yardımları koordine etmesi, bölgenin yeniden inşası için bir plan geliştirmesi ve uygulamayı yönetmesi istendi.

Mektupta; elektrik, doğal gaz ve kanalizasyon konusundaki sıkıntının büyük olduğu vurgulanarak, "Yıkımın boyutunu gördüğümüzde, önceki tüm yardımların ve organizasyonunun yeterli olmayacağı açıktır." ifadesine yer verildi.

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