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Aktüel Almanya'da 6 aydan sonra ilk kez kısa süreli çalışanların sayısı arttı
Aktüel

Almanya'da 6 aydan sonra ilk kez kısa süreli çalışanların sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:40:57 -
Almanya'da 6 aydan sonra ilk kez kısa süreli çalışanların sayısı arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı kasımda 6 aydan beri ilk defa arttı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kasım ayına ilişkin 7 bin şirketle yapılan Almanya Kısa Çalışma İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde 1,8 milyon olan kısa çalışan sayısı, kasımda 2 milyon kişiye yükseldi. Kısa çalışanların sayısında en son artış mayısta olmuştu. Kovid-19’nın ilk dalgasının yaşandığı mayısta 5,7 milyon kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı.

Ekimde yüzde 5,4 olan kısa süreli çalışarak sosyal sigorta primine tabi tüm çalışanların payı ise kasımda yüzde 5,9'a ulaştı.

Ifo iş gücü uzmanı Sebastian Link, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu durum, kasımda yeniden uygulanmaya başlanan Kovid-19 tedbirlerinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Konaklama sektöründeki kısa süreli çalışanların sayısının kasımda ekimde göre iki kat artmış olabileceğini belirten Link, “İmalat sektöründe ise kısa süreli çalışanların payı tekrar düştü ve Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk kez yüzde 10 sınırının altında olması muhtemel.” değerlendirmesinde bulundu.

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