  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi
Dünya Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var
Dünya

Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

Almanya İçişleri Bakanlığı, muhalefetin soru önergesine verdiği cevapla ülkedeki aşırı sağ tehlikesinin boyutunu gözler önüne serdi. Haklarında toplamda 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı neo-Nazi'nin arandığı ve bunlardan 115'inin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

Almanya’da aşırı sağ tehlikesi giderek büyüyor. İçişleri Bakanlığı’nın Federal Meclis’te Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta göre,

ülkede şiddet yanlısı olduğu tespit edilen 535 neo-Nazi kayıplara karıştı. Bu kişiler hakkında toplam 714 tutuklama emri bulunuyor.

Alman polisinin ülke genelinde yürüttüğü arama ve takip çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Bakanlığın verilerine göre aranan aşırı sağcılardan 115’i yurtdışına kaçtı.

Bunların 20’si Polonya’ya, 13’ü Avusturya’ya geçerken, diğerlerinin izine rastlanamadı.

Yurtdışına kaçan 115 kişi arasında 39 şiddet suçlarından aranıyor.

ALMANYA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 2024 verilerine göre ülkede aşırı sağ görüşe sahip 50 bin 250 kişi bulunuyor.

Bunların 15 bin 300’ü şiddet yanlısı olarak sınıflandırılıyor. Aşırı sağcıların işlediği suçlar da rekor seviyeye ulaştı.

Federal Polis Teşkilatı (BKA), 2024’te 42 bin 788 aşırı sağ kaynaklı suç kaydedildiğini bildirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 50 artış anlamına geliyor.

 

Almanya’da kritik uzlaşma! Hükümet askerlik reformunda anlaştı
Almanya’da kritik uzlaşma! Hükümet askerlik reformunda anlaştı

Avrupa

Almanya’da kritik uzlaşma! Hükümet askerlik reformunda anlaştı

Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı
Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı

Dünya

Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı

Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı
Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı

Avrupa

Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı

Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış!
Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış!

Aktüel

Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış!

Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı
Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı

Dünya

Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23