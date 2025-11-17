Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var
Almanya İçişleri Bakanlığı, muhalefetin soru önergesine verdiği cevapla ülkedeki aşırı sağ tehlikesinin boyutunu gözler önüne serdi. Haklarında toplamda 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı neo-Nazi'nin arandığı ve bunlardan 115'inin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.
Almanya’da aşırı sağ tehlikesi giderek büyüyor. İçişleri Bakanlığı’nın Federal Meclis’te Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta göre,
ülkede şiddet yanlısı olduğu tespit edilen 535 neo-Nazi kayıplara karıştı. Bu kişiler hakkında toplam 714 tutuklama emri bulunuyor.
Alman polisinin ülke genelinde yürüttüğü arama ve takip çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Bakanlığın verilerine göre aranan aşırı sağcılardan 115’i yurtdışına kaçtı.
Bunların 20’si Polonya’ya, 13’ü Avusturya’ya geçerken, diğerlerinin izine rastlanamadı.
Yurtdışına kaçan 115 kişi arasında 39 şiddet suçlarından aranıyor.
ALMANYA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ
Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 2024 verilerine göre ülkede aşırı sağ görüşe sahip 50 bin 250 kişi bulunuyor.
Bunların 15 bin 300’ü şiddet yanlısı olarak sınıflandırılıyor. Aşırı sağcıların işlediği suçlar da rekor seviyeye ulaştı.
Federal Polis Teşkilatı (BKA), 2024’te 42 bin 788 aşırı sağ kaynaklı suç kaydedildiğini bildirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 50 artış anlamına geliyor.