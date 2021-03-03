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Dünya Almanya'da 418 yeni ölüm
Dünya

Almanya'da 418 yeni ölüm

Almanya'da son 24 saat içinde koronavirüs kaynaklı 418 yeni ölüm kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 11:54:00 -
Almanya'da 418 yeni ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 9 bin 19 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 30’a yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 418 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 70 bin 881'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 274 bin 400 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 114 bin 749 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.94 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 873, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 646 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 81.58 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 6 milyon 394 bin 364 kişi aşılanırken, 2 milyon 159 bin 412 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı. Almanya’da şu ana kadar 43 milyon 950 bin 29 koronavirüs testi yapıldı.

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