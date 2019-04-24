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Almanya’da 2019’da çöl sıcakları etkili olacak

Almanya’da 2019 yılında çöl sıcaklarının etkili olacağını belirten uzmanlar ekim alanlarının verimini kaybedeceği uyarısında bulundu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:22
Almanya’da 2019’da çöl sıcakları etkili olacak

Almanya’da 2019 yılında çöl sıcaklarının etkili olacağını belirten uzmanlar ekim alanlarının verimini kaybedeceği uyarısında bulundu.



Almanya için 2018, son yüz yılın en sıcak yılıydı. Almanya Meteoroloji Müdürlüğü (DWD), 2019 yılında yaşanılacak kuraklık nedeniyle içme sularında azalma yaşanacağı orman yangınlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. 2019 yılının 2018 yılından daha kurak olacağı tahmininde bulunan meteoroloji uzmanları, 2019 yılında Almanya’ya çöl sıcaklarının etkili olacağını açıkladı.



DWD Ziraat Meteorolojisi Udo Busch, Nisan ayında yaşanan kuraklığın devam etmesi halinde tarım alanlarında, bir önceki yıla oranla, verimsizliğin artacağını açıkladı. Kuraklık nedeniyle yer altı sularının daha da derine çekildiği uyarısında bulunan uzmanlar, ormanlarda kuraklık tehdidi altında olduğunu belirterek ağaçların kuruyacağı uyarısında bulundu. Kışın yeterli derecede kar yağmaması, ilk baharın da beklenilenin aksine kuru geçmesinden dolayı, ormanlarda yangının çıkma beklentisi, 5 seviyesine çekildiğini duyuruldu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:22
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