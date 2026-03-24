Almanya'da 2 Türk kökenli aday belediye başkanı oldu

Almanya'da 2 Türk kökenli aday belediye başkanı oldu

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan yerel seçimlerde Enis Tiz ve Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi. İki isim de seçimleri ikinci turda kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanlığını kazandı.

22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde 23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisinin (Freie Waehler) adayı Enis Tiz, Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi.

31 yaşındaki Enis Tiz oyların yüzde 55,3'ünü almayı başararak Bavyera’nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.

Rosenheim kentinde de SPD'nin adayı yine 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4’ünü alarak belediye başkanı seçildi.

 

