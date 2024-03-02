Almanya, yardım saldırısını kınayamadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, saldırıyı “çok trajik bir olay” olarak niteleyerek, “Acil ihtiyaç duydukları gıdaya ulaşmaya çalışan bu kadar çok sayıda sivilin ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin koşulların acilen açıklığa kavuşturulması gerektiği açıktır” dedi. Bu olayın aydınlatılmasına ilişkin beklentileri İsrail hükümetine aktardıklarını söyleyen Deschauer, “Özellikle böylesine dramatik bir durumda sivillerin korunması en önemli önceliktir” ifadesini kullandı. Deschauer, “Fransa bunu şiddetle kınadı, böyle bir katliamı kınamak sizin için neden zor?” şeklindeki soru üzerine, başka bir şey diyemeyeceğini belirtti.