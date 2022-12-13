Almanya ya tasarruf yapacak ya da karneye bağlayacak

Klaus Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda toplam tasarruf sadece yüzde 13. Eğer bu bir aykırı değer olarak kalırsa, henüz endişelenmemize gerek yok. Ancak hava birkaç gün soğuk kalmaya devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarımızı gevşetmememiz ve tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli."

Almanya'da geçen hafta itibarıyla doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95 olsa da uzmanlar, bunun soğuk kış aylarında gazın karneye bağlanmayacağını ya da elektrik kesintileri yaşanmayacağını garanti etmediği konusunda uyarıyor.

Almanya'nın Rus doğal gazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattı eylül ayında meydana gelen patlamanın ardından tahrip olmuştu. Ülke şu anda Rusya'dan hiç doğalgaz ithal etmiyor.

Ukrayna'daki savaş başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.

Alman hükümeti Norveç'ten daha fazla gaz satın alarak ve Belçika ile Hollanda'dan boru hatları yoluyla ithalatı arttırarak doğal gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Berlin ayrıca gelecek yıllarda Rus gazının yerini tamamen dolduracak kadar sıvılaştırılmış doğal gaz alabilmek için Almanya'nın kuzeyindeki Brunsbuttel, Wilhelmshaven, Stade ve Lubmin limanlarında LNG terminalleri inşa ediyor.