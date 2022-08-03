Almanya ve Rusya'da gündem Türkiye! Resmen dert oldu

Türkiye'nin güney sahilleri, bir kez daha Rus turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonu oldu.

Güneşli havada tatil yapmanın keyfini yaşamak isteyen turistler nedeniyle otellerde yüksek oranlarda doluluk yaşanıyor.

"Yer bulmak zor"

Rus haber ajansı Interfax, "Türkiye'de lüks otellerin odaları yaz sonuna kadar yüzde 80 dolu" başlıklı haberinde son bilgileri paylaştı.

Haberde, "Rus turistler arasında Türkiye'deki lüks otellere talep çok yüksek, sonraki tarihler için yer bulmak zor." denildi.

"Talep 2-3 kat arttı"

Konaklama fiyatlarındaki yüzde 35-50 artışa rağmen birçok otelin ayakta kalmayı başardığına dikkat çekilerek, "Türkiye'de premium otellere talep 2-3 kat arttı." tespitinde bulunuldu.

Türkiye'de üst düzey beş yıldızlı ve premium otellerin her zaman ilk tükenen segment olduğu, bu yıl da benzer durumun yaşandığı kaydedildi.

Tatilcilerin üçte ikisi Rus turist

Ekim-kasım aylarında Türkiye'deki tatil noktalarına seyahat etmeyi planlayan turistlerin, "şimdiden rezervasyon yaptırmaları gerektiğine" dikkat çekildi.

Bir otelin satış ve pazarlama müdürü, yüzde 90 oranında doluluk oranına ulaştıklarını söylerken, tatilcilerin üçte ikisinin Rus turistlerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

"Türkiye'de lüks tatil için harcamaya hazırlar"

Haberde, "Türkiye'de lüks otel fiyatları bu yıl yüzde 35-50 arttı. Ancak Rus turistler, her zamanki tatillerinden vazgeçmiyor." ifadesi kullanıldı.

Başka bir turizm yetkilisi de "Pandemi döneminde tatillerinden vazgeçen çok sayıda turistimiz var. Şimdi oldukça büyük bir bütçe biriktirdiler ve bu bütçeyi Türkiye'de lüks tatil için harcamaya hazırlar." diye konuştu.

"Alman tatilciler, Türkiye sahillerine akın etti"

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi ise "Alman tatilciler, Türkiye sahillerine akın etti" diye yazdı.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan iki yıllık durgunluğun ardından, Türkiye'de turizmin yeniden önemli bir yükseliş kaydetmeye başladığının altı çizildi.

47 milyon turist hedefi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine işaret edilerek, haziran sonuna kadar 2 milyondan fazla Alman turistin Türkiye'ye geldiği, 16.4 milyon misafirin sekizde birini Almanya'dan gelenlerin oluşturduğu ifade edildi.

Ziyaretçi sayısının, Rus ve İngiliz turistler için sırasıyla 1,5 milyon ve 1,3 milyon olduğu ve bu yıl ise geçen yılın iki katı olan 47 milyon turistin beklendiği aktarıldı.