Almanya ve Hollanda'dan vatandaşlarına peş peşe uyarı: Uçak trafiği yoğunlaştı O ülkeyi terk edin! Resmen açıklandı

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden beri saldırılarına devam eden İsrail ile Lübnan’daki İran destekli Hizbullah arasındaki tansiyon gittikçe yükseliyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki bir askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı binaların tam isabet vurulduğu, vurulan yerlerde yangın çıktığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Metulla yerleşim birimine 4 tanksavar füze fırlatıldığı, saldırıda evlerde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Şuba, Ayta eş-Şab ve El-Hıyam bölgelerinde Hizbullah'a ait bir yapı, bir gözetleme noktası ve askeri bir binanın vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Şeba, Kefr Şuba, Kefr Hammam ve El-Matmura bölgelerine de topçu ateşiyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

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Lübnan haber ajansı NNA ise Zabkin ve Yater kasabalarının etekleri ile civar vadilerin İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldığını açıkladı.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının, El-Hıyam-Bab es-Seniyye ve Ayta eş-Şab beldelerini karadan havaya füzelerle vurduğu, El-Vezzani kasabasına da topçu ateşi saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ALMANYA: DURUM DAHA DA ŞİDDETLENEBİLİR

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında Lübnan ile ilgili seyahat uyarıları güncellendi.

Alman vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Alman vatandaşlarına acilen Lübnan'dan ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.



Gerilimin daha da artmasının Refik Hariri Havalimanı'ndaki hava trafiğinin tamamen durmasına da yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumda Lübnan'ı hava yoluyla terk etmenin mümkün olmayacağı kaydedildi.

HOLLANDA: HALA UÇAK SEFERLERİ VARKEN...

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedekilerin hala uçak seferleri varken acilen oradan ayrılmaları istendi.

Kanada da dün yaptığı açıklama ile vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini istemişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.