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Almanya ve Fransa'nın savaş uçağı görücüye çıktı!

Fransa ve Almanya'dan gelecek nesil ortak savaş uçağının ilk modeli Euronaval 2018 fuarında sergilendi.

28 Ekim 2018 Pazar 00:49
Almanya ve Fransa'nın savaş uçağı görücüye çıktı!

Dassault, geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Euronaval 2018 Fuarı’nda NGF olarak adlandırılan New Generation Fighter – Yeni Nesil Savaş Uçağı konseptinin modelini ilk kez sergiledi. Dassault’un Rafale ile Almanya’da Eurofighter’ın yerini alacak uçak, 2035-2040 yılları arasında hizmete girmesi hedefleniyor. Bu projede Fransa ve Almanya ortak olarak çalışıyor.

Fransa ve Almanya'dan gelecek nesil ortak savaş uçağının ilk modeli Euronaval'da sergilendi.

Askeri havacılıkta Fransızlar farklı bir konsepte sahiptir. Özellikle savaş uçağı konusunda kendi tasarımlarını Fransız motoru ile kullanırlar. Dünyanın önde gelen imalatçılarından Dassault’un tasarladığı Mirage ve ardından Rafale savaş uçakları, bu bakış açısını sunar.

Kuyruğu yok

Tasarım çalışmaları Dassault tarafından yapılan uçağın kuyruğu yok. Ayrıca yukarıdan bakıldığında B-2 bombardıman uçağı gibi jetin şekli de "W" harfini andırıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Almanya ve Fransa ortak tasarım için el sıkışmıştı. Projede Dassault ile birlikte Airbus’ın Almanya kanadı da görev yapacak. Ana tasarımın 2025’te ortaya çıkması bekleniyor. Dassault yetkilileri, bu uçağın farklı bir dizayna sahip olacağına dikkat çekerek "Bu bir F-35 kopyası olmayacak" diyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 00:49
  1. fransa
  2. almanya
  3. f-35
  4. Euronaval 2018
  5. DÜNYA Haberleri

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