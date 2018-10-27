Almanya ve Fransa'dan kritik 'Cemal Kaşıkçı' kararı

İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4'lü Suriye Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da katılıyor.

Almanya ve Fransa'dan kritik karar

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Merkel ve Macron'un koordineli bir şekilde hareket etme kararı aldığı bildirildi.