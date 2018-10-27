Almanya ve Fransa'dan kritik 'Cemal Kaşıkçı' kararı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı ile ilgili Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koordineli bir şekilde hareket etme kararı aldığı bildirildi.27 Ekim 2018 Cumartesi 17:42
İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4'lü Suriye Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da katılıyor.
Almanya ve Fransa'dan kritik karar
Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Merkel ve Macron'un koordineli bir şekilde hareket etme kararı aldığı bildirildi.
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