Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Almanya ve Fransa'nın Donbass halkına tazminat ödemesi gerektiğini ve Avrupalıların yaşadıkları sorunlarından kimin sorumlu olduğunu bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Volodin, “Almanya ve Fransa, Donbass sakinlerine tazminat ödemeli. Avrupalıların da yaşadıkları ısınma, elektrik, yüksek enflasyon, kapanan işletmeler gibi sorunlardan kimin sorumlu olduğunu bilmeleri gerekiyor. Donbass sakinlerine 8 yıllık soykırım ve zarar için tazminat ödemek zorundalar” ifadelerini kullandı. Volodin, Ukrayna'daki durumun Almanya ve Fransa liderlerinin aldatıcı politikasının bir sonucu olduğunu kaydetti.

2014 yılında Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının olayların barışçıl gelişiminin garantörü olarak meşru Ukrayna makamları ile muhalefet arasında bir uzlaşma belgesi imzaladıklarını, ancak her şeyin Kiev'de bir darbe ve Donbass halkının soykırımı ile sonuçlandığını belirten Volodin, daha sonra bu ülkelerin uygulamayı planlamadığı Minsk anlaşmalarına imza attıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Uluslararası bir anlaşmanın imzalanması sonucunda üstlenilen yükümlülüklerin önceden planlanarak yerine getirilmemesi, yalnızca bir güven kaybı değil, aynı zamanda Minsk anlaşmalarının imzacıları olan Merkel, Hollande ve Poroşenko'nun da hesabını vermesi gereken bir suçtur.”