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Dünya Almanya ülkesinden duyurdular! Sipariş eksikliği: Almanya ekonomisi ilk kez küçüldü açıklaması! İlan etti
Dünya

Almanya ülkesinden duyurdular! Sipariş eksikliği: Almanya ekonomisi ilk kez küçüldü açıklaması! İlan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:07:00 - 2024-05-08 22:12:56
Almanya ülkesinden duyurdular! Sipariş eksikliği: Almanya ekonomisi ilk kez küçüldü açıklaması! İlan etti

Almanya'da yapılan Ifo anketine göre, sipariş eksikliği Almanya ekonomisini olumsuz etkiliyor, imalat sektöründe sipariş eksikliği artarken hizmet sektöründe de artış gözleniyor.

Ifo anketine göre, sipariş eksikliği Almanya ekonomisini olumsuz etkiliyor, imalat sektöründe sipariş eksikliği artarken hizmet sektöründe de artış gözleniyor.
Almanya'da nisan ayında sipariş sıkıntısı daha da kötüleşti ve ekonomiye engel teşkil etmeye devam etti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, nisan ayında imalat şirketlerinin yüzde 39,5'i sipariş eksikliği bildirdi; ocak ayında bu oran yüzde 36,9 seviyesindeydi. Hizmet sektöründe ise bu oran yüzde 32,1'den yüzde 32,4'e yükseldi.

Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Sipariş eksikliği Almanya'daki ekonomik kalkınmayı engelliyor" dedi.

Üretimde enerji yoğun endüstriler en çok etkilenen sektörler oldu. Kağıt sektöründe bu oran yüzde 53,9, ana metal imalatında yüzde 50,6, kimya sanayinde ise yüzde 46,6 olarak belirlendi.

Wohlrabe, "Ekonomik kalkınmanın genel olarak zayıf olması, geçici işçilere olan talebi azaltıyor" dedi. Konaklama sektöründe işletmelerin yüzde 36,9'u misafir eksikliği bildirdi. Etkinlik sektöründe bu rakam yüzde 45,5 oldu.
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