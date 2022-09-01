Almanya, Ukrayna'yı yarı yolda bırakmaya hazırlanıyor

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Lambrecht açıklamasında, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Rusya'ya karşı savunma amacıyla Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından Ukrayna'ya silah yardımı yapıldığını dile getiren Lambrecht, yardımın devam etmesi durumunda, "Almanya Silahlı Kuvvetleri, ulusal ve ittifak savunmasını garanti etmede sorun yaşayabilir" dedi.

Tam destek mesajı vermişti

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı en büyük meydan okuma olarak nitelendirerek, Almanya'nın Ukrayna'yı mali ve askeri olarak desteklemeye devam edeceklerinin altını çizmişti.

Scholz, savaşla ilgili olarak, "Rusya Devlet Başkanı ve siyasi liderleri savaşın dikte edilmiş bir barışla sona ermeyeceğini anlamalıdır" ifadesini kullandı. Rusya'nın savaş suçu işlediğini söyleyen Scholz, sorumluluğu Rusya devlet başkanının taşıdığını söyleyerek, "Bu bir suç savaşıdır, buna hiç şüphe yok" demişti.

AB, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya aldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, “Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşı, Rusya sınırından Avrupa Birliği'ne geçti. Bu, komşu ülkeler için bir güvenlik riski haline geldi. Ayrıca çok sayıda Rus'un Ukrayna'da savaş yokmuş gibi eğlence ve alışveriş için seyahat ettiğini gördük. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Putin rejimini destekleyenlere zaten yasaklar var. Fakat siyasi açıdan da bazı şeyler yapmaya karar verdik” dedi.

AB Dışişleri Bakanları’nın yapılan toplantıda ortak bazı kararlar aldığına değinen Borrell, “AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasının tamamen askıya alınmasına karar verdik. Bu, AB Üye Devletleri tarafından verilen yeni vizelerin sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu karar ile Ruslar için vize süreci daha zor ve daha uzun olacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Rus turistlere verilen vize ücretlerinin de artırıldığı belirtildi. Alınan yeni kararla birlikte vize ücretleri 35 eurodan 80 euroya çıkarıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ayrıca bazı AB ülkelerinin Rus turistlere yönelik vize tutumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Borrell, “Üye ülkelerin her biri vize başvurusunu ayrı ayrı değerlendirmeye özen gösterecekler. Schengen Yasası kurallarına göre hareket etmeleri koşuluyla her AB ülkesi kendi bölgesel önlemlerini alabilir. Fakat halihazırda verilen milyonlarca vizenin sayısı konusunda bazı endişelerimiz var. Bunun da ele alınması gerekiyor ve bu durum ortak bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle Komisyon'u bu karmaşık durumu ele almaya ve rehberlik etmeye çağırdık” dedi.

Zelenskiy'den AB'ye: Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus devlet medyasını hedef aldı. Zelenskiy Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de yaptığı hitabında, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı. Zelenskiy, "Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi.