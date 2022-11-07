  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Almanya, Türkleri yatırıma çağırdı
Ekonomi

Almanya, Türkleri yatırıma çağırdı

Almanya, bazı şirketler için Türk iş insanlarını yatırıma davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 02:36:00 -
Almanya, Türkleri yatırıma çağırdı

Nüfusu yaşlanan ülkelerin başında gelen Almanya, sahibi ölen veya yaşlandığı için çalışamaz duruma olan 101 şirketi satılığa çıkardı. Faaliyette olduğu halde bu şirketlerin satılığa çıkarılmasının nedeni, sahiplerinin mirasını devredecek bir varisinin olmaması ya da varislerin aile şirketlerini devam ettirmeyi reddetmesi olarak gösteriliyor. Tedarikçi konumundaki işletmelerinde bulunduğu bu şirketlerin kapanmasını istemeyen Almanya, işleri devralacak yerli ve yabancı girişimciler arıyor.

Önemli bir fırsat var

Türkiye’nin Münih Ticaret Ataşeliği tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Almanya’da onlarca aile şirketinin sahipsiz kaldığına dikkat çekti. İlgili yazıda; birçok kârlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği bildirildi. Bu durum; Almanya’ya ihracat yapan ya da Avrupa pazarına girme fırsatı arayan Türk firmaları için fırsat olarak görülüyor.

Satış listesi incelendiğinde ilgili şirketlerin tekstilden demir çelik üretimine, mühendislik hizmetlerinden metal işleme sistemlerine, bilişimden yenilenebilir enerji sektörüne, matbaadan lüks malların toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiği görülüyor. Satışa çıkarılan 101 firmadan 55’i için fiyat belirtilmezken, fiyatı belirtilen 46 şirketin satın alma ücretleri ise 250 bin avrodan başlıyor ve 2,5 milyon avroya kadar çıkıyor. İsteyen alıcıların direkt iletişim numaralarından irtibata geçmesi isteniyor.

100'den fazla çalışanı olan da var

Satışa çıkarılan şirketler arasında yıllık cirosu 3 milyon avroyu bulanları da var. Hamburg, Berlin, Bavyera, Bremen, Hesse, Kuzey- Ren Westfalya, Baden-Württemberg, Mecklenburg, Thuringia, Saksonya, Schleswig Holstein, Brandenburg, Türingen, Aşağı Saksonya ve Saxony-Anhalt şehirlerinde bulunan şirketlerin büyüklüklerine göre en az 5, en fazla 100'ün üzerinde çalışanı var.

Alman bankası kredi de verecek

Sahipsiz şirketlerin satılması için, alıcılara kredi imkanı da sunuluyor. Almanya Kalkınma Bankası (KfW Bank), finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi için yabancı yatırımcılara yardımcı olacak. Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ile Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (İHK) koordinasyonuyla hazırlanan “NEXXTCHANGE” veri tabanından devredilmesi planlanan firmalara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

Almanya çırpınıyor: Daha zor yıllar bizi bekliyor
Almanya çırpınıyor: Daha zor yıllar bizi bekliyor

Dünya

Almanya çırpınıyor: Daha zor yıllar bizi bekliyor

Almanya’da NSU dosyalarının yayınlandığı ileri sürüldü
Almanya’da NSU dosyalarının yayınlandığı ileri sürüldü

Dünya

Almanya’da NSU dosyalarının yayınlandığı ileri sürüldü

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe başsağlığı mesajı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe başsağlığı mesajı

Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe başsağlığı mesajı

Almanya'dan doğal gaz önerisi! Kilovatsaat başına...
Almanya'dan doğal gaz önerisi! Kilovatsaat başına...

Dünya

Almanya'dan doğal gaz önerisi! Kilovatsaat başına...

Ruslar bile şaşırdı! Az önce duyurdular: Türkiye Almanya'yı geride bıraktı
Ruslar bile şaşırdı! Az önce duyurdular: Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Ekonomi

Ruslar bile şaşırdı! Az önce duyurdular: Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak
Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak

Gündem

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak

Almanya enerji fiyatlarına üst sınır getiriyor
Almanya enerji fiyatlarına üst sınır getiriyor

Dünya

Almanya enerji fiyatlarına üst sınır getiriyor

Almanya ve Japonya arasında önemli görüşme
Almanya ve Japonya arasında önemli görüşme

Dünya

Almanya ve Japonya arasında önemli görüşme

Almanya'dan flaş açıklama: Hepimizin güvenliğini tehdit ediyor
Almanya'dan flaş açıklama: Hepimizin güvenliğini tehdit ediyor

Dünya

Almanya'dan flaş açıklama: Hepimizin güvenliğini tehdit ediyor

ABD ve Almanya arasında Çin krizi
ABD ve Almanya arasında Çin krizi

Gündem

ABD ve Almanya arasında Çin krizi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23