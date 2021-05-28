Almanya Türkiye arası uçak fiyatlarında büyük indirim: 39,99 Euro

Yaz tatili yaklaşırken pandemi sebebiyle kısıtlamalarla geçen bir sene sonrasında Almanya'da yaşayan vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde ne gibi prodesürlerin uygulanacağı konusunun önümüzdeki günlerde netleşeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Uçak bilet fiyatlarının yaz aylarında artması nedeniyle gurbetçilerin bazıları karayolunu tercih ediyor. Aylar öncesinden bilet alanlar ise şanslı. Fakat tatili belli olmayan ve son dakika almak isteyenler biletlerin pahalılığından yakınıyor. Havayolu şirketleri yaz aylarında daha çok talepten dolayı bilet fiyatlarını iki üç katına çıkarabiliyor. Son zamanlarda uygun kampanyalara rastlamak pek mümkün olmuyor.