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Aktüel Almanya terörle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecek
Aktüel

Almanya terörle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Teröre karşı ortak mücadele çok önemli. Almanya, Irak hükümetinin yanında kendi üzerine düşeni yapmaya hazır"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:22:37 -
Almanya terörle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecek

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin terörle mücadelede Irak’a desteğini sürdüreceğini söyledi.

Maas, başkent Berlin’de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşıyla bölgedeki sorunları ve terör örgütü DEAŞ’e karşı ortak mücadeleyi ele aldıklarını belirten Maas, terör örgütüne karşı mücadelede uluslararası düzeyde bir başarı elde edilmesine rağmen DEAŞ tehdidinin Irak, Suriye ve Avrupa için devam ettiğini anlattı.

Maas, "Teröre karşı ortak mücadele çok önemli. Almanya, Irak hükümetinin yanında kendi üzerine düşeni yapmaya hazır.” dedi.

Irak’ın siyasi ve ekonomi alanında istikrarlı olmasının da önemli olduğunu belirten Maas, bu bağlamda Irak hükümetinin reform programını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de DEAŞ tehdidinin hala devam ettiğini ifade etti.

Terör örgütünü hem askeri hem de ideolojik olarak mağlup etmek için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hüseyin, bu mücadelede kendilerine destek veren Alman hükümetine teşekkür etti.

Hüseyin, Irak Meclisinin yabancı askerlerin ülkeden çekilmemesine ilişkin bir kararının olduğunun hatırlatılması üzerine, ABD ve diğer ülkelerle yaptıkları tüm görüşmelerde bu kararı göz önünde bulundurduklarını belirterek kararda belirli bir tarihin ifade edilmediğini söyledi.

Bunun bir süreç olacağını dile getiren Hüseyin, Irak’ın güvenlik ve askeri konularda desteğe ihtiyaç duyduğuna, Suriye ve Irak’ta hala DEAŞ’ın terör hücrelerinin bulunduğuna işaret etti.

Hüseyin, Alman mevkidaşıyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Irak ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliği olanaklarını da ele aldıklarını kaydetti.

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