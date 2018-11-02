Almanya, Suudi Arabistan'a sert çıktı... Türkiye'yi övdü

Alman hükümet sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar övüldü, Suudi Arabistan'dan da sorumluların cezalandırılması istendi.

Açıklamada, "Türk makamlarının çabaları, olayın soruşturulmasında çok büyük bir rol oynadı. Almanya hükümeti, bu olayın tümüyle aydınlatılması için tüm çabaları destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçen hafta Suudi Arabistan Kralı ile telefonda konuştuğu ve beklentilerini ilettiği belirtilen açıklamada, Riyad’dan hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapmasını, tüm sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını bekledikleri vurgulandı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’a bu çağrımız geçerliliğini koruyor. Suudi Arabistan yaptığı açıklamalarla sözler verdi, bundan sonra bu sözler ışığında değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Suudi Arabistan yönetiminin verdiği sözleri tutmaması durumunda, ortaya çıkacak yeni bilgiler ışığında yaptırımların söz konusu olabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: