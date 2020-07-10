  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri andı

Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz: -"Srebrenitsa Soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın kalbinde insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:29:17 -
Almanya, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri andı

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, yarın Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Başbakan Angela Merkel ve hükümetimiz acımasızca öldürülen 8 binden fazla özellikle Müslüman erkek ve çocuğu anıyor." ifadelerini kullandı.

"Srebrenitsa Soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın kalbinde insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri." diyen Fietz, bu soykırımın, her türlü ayrımcılıktan uzak kalma ve bir daha bunun tekrarlanmaması için bir uyarı anlamı taşıdığını söyledi.

Fietz, soykırım sorumlularını yargı önüne çıkartmayı bir borç bildiklerini de sözlerine ekledi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı