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Almanya Rusya'ya sert çıktı! 'Hemen serbest bırakın'

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın haftasonu gözaltına aldığı Ukraynalı denizcileri hemen serbest bırakması gerektiğini açıkladı.

27 Kasım 2018 Salı 12:03
Almanya Rusya'ya sert çıktı! 'Hemen serbest bırakın'

Karadeniz'de başlayarak dünyayı sarsan Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde, Almanya'dan önemli açıklama geldi.

"Denizcileri hemen serbest bırakın"

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın haftasonu gözaltına aldığı denizcileri hemen serbest bırakması gerektiğini söyledi.

von der Leyen, Ukrayna ve Rusya'ya seslenerek, iki tarafın da gerginliği azaltmaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Haftasonu Rusya, Ukrayna'nın üç gemisine el koyarak, personelini de gözaltına almıştı.

Dün Ukrayna, Rusya'nın saldırabileceği bölgelerde 30 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:03
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