Almanya reel gelirde keskin düşüşle karşı karşıya

Ifo Makroekonomi Merkezi Salı günü yayınlanan bir raporda, Alman ekonomisinin hızla artan enerji fiyatları nedeniyle 2023'ün sonuna kadar milyarlarca Euro kaybetmesinin beklendiğini söyledi.

Tahmine göre, 2021-2023 döneminde gerçek gelir kaybı 110 milyar Euro'ya ulaşacak ve bu da Almanya'nın yıllık ekonomik üretiminin yüzde 3'üne eşit olacak.

Ifo kıdemli ekonomisti Timo Wollmershaeuser, “Bu rakamın daha yüksek olduğu tek zaman, ekonomik üretimdeki kaybın yüzde 4 olduğu 1979-81 ikinci petrol krizi sırasındaydı” dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışın bu yıl Alman ekonomisine ağır bir zarar vermesi bekleniyor ve bu yıl 64 milyar Euro'luk bir kayıp veya ülke üretiminin yüzde 1,8'i bekleniyor. Ifo'ya göre, 2021 için tahmini kayıp 35 milyar Euro'yu aştı ve 2023 için 9 milyar Euro'luk bir düşüş bekleniyor.