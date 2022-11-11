Almanya Parlamentosu'ndan dikkat çeken nükleer santral kararı!

Almanya Parlamentosu'nda kapatılması planlanan üç nükleer santrale ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, ülkede yaşanan enerji krizi sebebi ile santrallerin en az Nisan 2023'e kadar açık kalması kararlaştırıldı.

Parlamentodaki oylamada; 375 milletvekili "evet" derken, 216 milletvekili "red" oyu kullandı. 70 milletvekili de "çekimser" kaldı.

Kararın zamanlaması dikkat çekti!

Parlamentonun onayı, Alman hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarındaki dramatik artışa bağlı olarak bu kış yaşanması muhtemel bir enerji krizini önlemeye çalışmasının ardından geldi.

Öte yandan bazı siyasiler de geçen yıl kapatılan diğer üç nükleer santralin yüksek enerji fiyatları ve olası elektrik kesintileri karşısında yeniden çalıştırılması için çağrıda bulundu.

Almanya, 2011’de Japonya’da yaşanan Fukuşima nükleer faciası sonrası nükleer enerjiyi terk etme kararı almıştı.